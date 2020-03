10 retours de chasseurs UFC qui pourraient potentiellement se produire en 2020

Même si nous souhaitons tous que nos combattants préférés puissent rester et continuer à botter le cul au sommet de leur jeu pour toujours, il est inévitable qu’ils choisissent tous de l’appeler arrêter à un moment donné.

Des blessures constantes, un vieillissement, une séquence de défaites accablante ou même le besoin de poursuivre des intérêts en dehors de l’Octogone ont tous ouvert la voie à des sorties de l’UFC dans le passé.

Pourtant, tout est souvent possible dans le monde du MMA et au fil des ans, nous avons vu de nombreux combattants apparemment finis faire un demi-tour spectaculaire et revenir à la proéminence – avec différents niveaux de succès.

Nous avons déjà vu Conor McGregor faire un retour réussi dans la cage en provoquant Donald ‘Cowboy’ Cerrone en moins d’une minute à l’UFC 246 cette année, alors un autre combattant suivra ses traces et se rétablira dans l’actuel 2020 Paysage UFC?

Rien n’est garanti dans le monde des sports de combat. Mais, ces dix combattants sont tous restés longtemps à l’écart et un retour en 2020 pourrait très bien être envisagé.

Juste au moment où vous pensiez que 2020 ne pouvait pas être plus grand, hein?