10 rivalités de lutte trop personnelles pour être fausses

La lutte professionnelle est un sport étrange. Il s’agit après tout d’hommes adultes qui font semblant de se battre en caleçon. Cela peut sembler loufoque pour quelqu’un qui ne connaît pas grand-chose à l’entreprise, mais c’est en réalité beaucoup plus grave derrière le rideau. Les querelles à l’écran auxquelles ces lutteurs participent sont parfois planifiées plusieurs mois à l’avance. Habituellement, tout se passe sans accroc et les lutteurs ne se détestent pas vraiment.

Cependant, à l’occasion, les querelles deviennent si personnelles qu’elles continuent dans les coulisses. Habituellement, cela se traduira simplement par des lutteurs qui se bagarrent pour une chose ou une autre. Il est naturel que de telles choses se produisent étant donné les personnages et les egos qui existent dans le monde de la lutte professionnelle.

Parfois, cela peut aller un peu plus loin qu’une bagarre et entraîner des rivalités et de la haine qui durent au-delà d’une nuit. Cela détesté peut provenir de choses complexes comme les amours ou d’énormes combats qui ont éclaté suite à un simple désaccord. Franchement, tout cela peut devenir un peu trop personnel pour un sport que beaucoup appellent “faux”.