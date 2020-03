10 romans de lutte qui se sont terminés par une catastrophe

Tous les lutteurs professionnels sont un peu fous.

La lutte professionnelle est un ragoût bizarre de cascades en direct, de panto large, de théâtre d’improvisation et de prise de parole en public. Pour rester à un niveau élevé, il nécessite le maintien constant d’un look spécifique et d’un niveau spécifique de fitness et de régime – tout en voyageant constamment. C’est douloureux et dur et pour la plupart ce n’est même pas une vie décente – pour paraphraser CM Punk, vous vous jetez au sol vingt minutes par nuit pour récupérer l’argent que vous avez dépensé pour vous rendre au bâtiment.

Ce n’est pas une chose normale à voir avec votre vie en premier lieu, et ce n’est pas quelque chose dans lequel les gens plongent. Pour beaucoup, c’est une vocation plutôt qu’une occupation: une fièvre, une obsession.

C’est pourquoi il est tout à fait compréhensible que les gens de la lutte gravitent les uns vers les autres. Après tout, qui d’autre pourrait éventuellement comprendre le mode de vie étrange et le stress unique de la vie sur la route; les blocages, les tracas et les maux de tête?

Mais tous les lutteurs professionnels sont un peu fous et ils ne font pas tous les meilleurs partenaires, amoureux ou autres. Voici dix petites tranches de là-bas, mais pour la grâce de Dieu: dix récits de romance prudents qui ont déraillé comme un train en fuite …