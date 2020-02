10 secrets de lutte cachés à la vue

Il n’y a pas beaucoup de secrets dans la lutte professionnelle.

Le bulletin de Wrestling Observer de Dave Meltzer a fait exploser le business avec ses fascinantes ruptures politiques et ses récits fuyants du sanctuaire intérieur, et est maintenant rejoint par une nouvelle brigade de journaux à coches bleues dans une recherche sans fin du scoop. Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet et Sean Ross Sapp de Fightful sont là pour nous sauver de la monotonie en milieu de semaine en renversant le thé: quelles stars de la WWE sont désespérées de quitter, et lesquelles sont retenues captives? Quels membres de la liste expriment leur mécontentement en se couchant sur le dos dans leur dressing, en se donnant des jambes comme des tout-petits sur un long trajet?

Satin a récemment promis un scoop glorieux concernant une décision créative de Vince McMahon sur Twitter. Bien que cela ait été confirmé par deux sources, il a besoin d’une corroboration supplémentaire, car c’est “tellement ridiculement incroyable … les gens vont penser que c’est de Kayfabe News”.

Ceci est le Saint Graal schadenfreude.

Qu’est-ce que cela pourrait éventuellement impliquer? Vince McMahon est-il si culturellement sourd et déconnecté qu’il a voulu faire face à Kevin Owens pour vraiment mettre son adhésion à New Day avant, comme ils le font si souvent, les plans ont changé? Nous ne le saurons peut-être jamais, précisément parce que les plans changent si souvent – et le suivi du drame est une extension naturelle de l’attrait du feuilleton professionnel de la lutte.

Ce secret, malheureusement, est scellé pour l’instant.

D’autres rôdaient à la vue tout le temps …