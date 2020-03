10 séries Bingeworthy à regarder sur le réseau WWE

Dans le climat mondial actuel, il est très possible que vous ayez beaucoup de temps libre sous la main dans les semaines et les mois à venir. Vous serez coincé à l’intérieur, fatigué de vos proches et cherchant désespérément un moyen d’échapper aux petits arguments et d’éviter encore un autre jeu de Scrabble.

Heureusement pour les fans de catch avec un abonnement au réseau WWE, il y a une quantité colossale de contenu à passer pour aider à passer le temps. Mais avec tant d’offres, que devriez-vous choisir de regarder?

Les abonnés au réseau ont l’embarras du choix avec l’accès à des milliers d’heures de lutte dans la bibliothèque WWE. Vous pouvez littéralement choisir parmi tous les programmes à la carte que la WWE a jamais produits. Mais pour chaque WrestleMania X-Seven, il y a une punition Capitol. Pour chaque match de classement classique, il y a une parodie «Kennel From Hell».

Un domaine où la WWE a constamment prospéré est dans ses documentaires. Un certain nombre de séries documentaires bien produites et perspicaces sont là pour vous divertir et aider à faire passer les heures. Ce sont donc les meilleurs sur lesquels se gaver.