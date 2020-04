10 signatures importantes de l’UFC qui ont lamentablement échoué

Bien que beaucoup de talents signés par l’UFC ne soient pas des noms connus, il y a des moments où la promotion amènera un combattant qui s’est taillé une carrière exceptionnelle en compétition pour d’autres organisations. Ces signatures sont généralement accompagnées d’un battage médiatique massif, car les fans jouent à des entremetteurs fantastiques et font des prédictions sur la façon dont ils se comporteront à l’intérieur de l’Octogone.

Parfois, les combattants entrent dans la promotion et dépassent les attentes, gagnant la renommée, le respect et les éloges pour le niveau de violence qu’ils montrent. Cependant, bien que tous les combattants rêvent, il y a beaucoup plus de cas où cela n’a pas été le cas. Avec le recul, il est facile de voir pourquoi certaines de ces signatures n’ont pas tout à fait fonctionné comme beaucoup l’espéraient, mais à l’époque, elles semblaient être de bonnes idées qui mèneraient à de nombreux affrontements passionnants.

Étant donné qu’il y a eu quelques signatures décevantes, nous avons décidé de choisir les dix combattants qui sont entrés dans la promotion avec le buzz d’un futur champion, mais sont maintenant considérés comme des notes de bas de page intrigantes dans l’histoire de l’UFC. Descendons un voyage plutôt décevant dans la mémoire du MMA …