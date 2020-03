10 signes que WrestleMania 36 pourrait être une déception écrasante

La saison de WrestleMania est à nos portes, et la route a pris tout à fait le tour.

Le chemin était dégagé, la vue plutôt grandiose. La WWE a mis Drew McIntyre au dessus du Royal Rumble; il a éliminé Brock Lesnar et a ensuite déchiré le reste du peloton dans un tueur, un lieu de réservation engagé: un super talent convaincant que le système de la WWE n’a pas échoué, ou qui a persisté malgré l’échec, est devenu le prochain babyface supérieur de l’entreprise.

Edge est revenu cette même nuit dans un instant que seul le mot “magie” peut décrire avec précision. Il avait l’air ravi et humilié, et s’est très bien comporté comme un babyface rusé et rusé en éliminant Randy Orton, avant qu’Orton ne se blesse le cou dans une scène choquante et dérangeante si bien jouée qu’on pensait que la WWE avait restauré sa vieille et brillante narration mécanismes. Le véhicule est entré dans une fourchette folle sur la route lorsque Shayna Baszler est devenue vampire pendant une semaine, mais peu importe: l’échange promotionnel de suivi était excellent, promettant une véritable violence au lieu de livrer un sang de dessin animé.

Et puis la WWE a pris ce véhicule, style GTA, et a tué plusieurs passants innocents déguisés en stars du catch, aplatissant Ricochet, AJ Styles et le Fiend dans une poursuite policière cinq étoiles avec des matchs de squash moins cinq étoiles …