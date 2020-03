10 signes WWE WrestleMania 36 sera le pire jamais

WrestleMania est le plus grand salon de l’année dans le monde de la lutte, et peu importe ce que vous pensez de la WWE, la société met toujours tout en œuvre pour offrir quelque chose de spécial. Cette année, cependant, les événements mondiaux actuels ont forcé leur main à déplacer le Show of Shows de la Raymond James Arena de Tampa vers … le WWE Performance Center vide.

Désormais présenté comme un événement trop important pour une nuit, le WrestleMania de deux jours s’annonce comme un désastre absolu et non pas la «vitrine des immortels» à laquelle nous nous sommes habitués. Des superstars clés sont tombées malades ou se sont retirées de la série, tandis que la tentative de la WWE d’obtenir des looks inventifs devrait faire en sorte que les combats soient tout aussi désastreux que celui de House of Horrors il y a quelques années.

Bien sûr, un argument pourrait être avancé selon lequel la détermination de la WWE que le spectacle doit continuer pour que les fans puissent se divertir est admirable, mais ils mettent les lutteurs en danger et semblent penser davantage à la baisse des cotes et à la baisse des cours des actions qu’à ce qui compte vraiment à un moment comme celui-ci.

Donc, avec cela à l’esprit, nous examinons en profondeur pourquoi les signes indiquent tous que WrestleMania de cette année est, très franchement, le pire de tous les temps. Cela peut sembler être une hyperbole, mais il semble que la seule raison à regarder en ce moment est de voir à quel point ce spectacle emblématique finira par être …