10 spots de lutte que personne ne fait plus

Regardez la plupart des matchs de catch aujourd’hui et vous verrez probablement plus de taches que le visage d’un adolescent moyen.

Des poppers de foule éprouvés comme le double down, toute variation sur le thème de Canadian Destroyer, de grandes plongées vers l’extérieur et un certain nombre d’autres “ movez ” incontournables sont monnaie courante, et peut-être à juste titre, quand ils sont si oculaires – contagieux. Ce désir continu de progresser, de progresser, de progresser au-delà des limites du wrasslin séculaire en quelque chose qui s’apparente à une routine de danse sans faille a laissé quelques vieux succès dorés.

Non, votre écrivain ne parle pas de lui là-bas (enfin, en quelque sorte), il se réfère plutôt aux spots classiques que presque plus personne ne fait plus. Il existe de nombreux exemples, et il est souvent choquant de lancer le réseau WWE, de revivre un ancien paiement à la carte et de voir les travailleurs s’appuyer sur des choses qui sembleraient déplacées sur Raw, SmackDown, NXT, Dynamite ou partout non nommé NWA Powerrr.

Veuillez noter que certains de ces spots seront probablement utilisés à l’avenir, probablement sur cette émission de la NWA. Presque tout revient, mais le but de cet article est de montrer à quel point les machinations générales d’un match travaillé ont changé depuis les années 1990.

Sortir avec l’ancien et entrer avec le nouveau …