10 stars britanniques du MMA que vous devez savoir

Le monde du MMA a longtemps été dominé par des talents d’Amérique du Nord / du Sud et du Japon – ce qui est normal lorsque l’UFC, Bellator, Pride et ONE FC ont tous été principalement situés dans ces pays au fil des ans.

Pourtant, malgré cela, la scène britannique du MMA menait discrètement ses activités sous le radar et produisait des talents de haut niveau qui se donneraient pour mission de conquérir ces promotions majeures.

Michael Bisping et Dan Hardy ont tous deux ouvert la voie et se sont imposés comme des prétendants légitimes à l’intérieur de l’Octogone. Cependant, après la fin de leur temps, un grand trou a été laissé à combler. Conor McGregor a volontiers changé le jeu MMA moderne, mais il vient de la République d’Irlande et vous en savez assez sur lui de toute façon.

La question est donc … qui sera le prochain Britannique à mettre son empreinte sur la scène mondiale du MMA?

Leur avenir n’est pas garanti. Mais, si cette récolte de talents tenaces et potentiellement de classe mondiale garde les yeux sur le prix et produit d’autres performances impressionnantes au cours des prochaines années, nous pourrions en parler beaucoup aux côtés des Bispings, Hardys et (continuez alors ) McGregors du monde MMA.