10 stars de la WWE qui manqueront WrestleMania 36

WWE

Le seul match officiellement signé pour WrestleMania 36 en ce moment est Brock Lesnar contre Drew McIntyre, mais il ne faut pas un génie pour comprendre d’autres que la WWE pourrait mettre.

Randy Orton vs Edge est tout à fait logique, tout comme Roman Reigns défiant Bray Wyatt pour le titre universel. Ensuite, il y a les trois ceintures féminines, et il semble que Becky Lynch contre Shayna Baszler, Bayley contre Sasha Banks et Rhea Ripley contre Charlotte Flair pourraient toutes se produire.

Gagner une place sur la carte “ Mania ” est une activité lucrative pour quiconque a la chance de le faire, et c’est vraiment le spectacle qui sera présenté chaque année. Certains ne manqueront pas de manquer, notamment certains des plus grands noms de la WWE et ceux qui font partie du tissu de WrestleMania depuis des années. Après tout, il n’y a que peu de créneaux horaires.

Avec seulement 65 jours (au moment de la rédaction) pour que la WWE déchire l’horizon de Tampa une nouvelle avec des milliers de dollars de pyrotechnie, la course est lancée. Ce sont des hommes et des femmes qui, pour diverses raisons, ne semblent pas arriver à Mania …