10 stars de la WWE qui ont désespérément besoin de nouveaux gadgets

WWE

Dans le monde de la WWE, la personnalité est tout. Une grande partie de la personnalité d’un interprète est construite autour de son gadget, mais tout le monde n’a pas la chance d’être sellé avec un gadget qui a du sens, et encore moins réussit. Les gadgets de la WWE sont à peu près aussi aléatoires que possible, de nombreux artistes au fil des ans se retrouvant dans les deux catégories avec le même personnage. Une industrie folle, c’est le moins qu’on puisse dire.

La liste gonflée de la WWE signifie que tous les artistes n’ont pas la chance de briller, mais il y a beaucoup de personnes signées dans la société qui se retrouvent à marcher avec leurs personnages actuels. Ils disent qu’un changement est aussi bon qu’un repos, et à la WWE, cela peut faire la différence entre une carrière décevante et une célébrité.

Les changements de gadgets font partie intégrante de l’entreprise et l’histoire nous dit que des choses incroyables peuvent se produire lorsque les créatifs s’engagent dans un changement. Le Ringmaster est devenu Stone Cold Steve Austin, Rocky Maivia est devenu The Rock, Fake Diesel est devenu Kane et il y en a beaucoup plus d’où ils viennent. Quelles stars de la WWE ont besoin d’un changement de gadget? Par où commencer, par où commencer…