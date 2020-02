10 stars de la WWE qui ont presque demandé à être licenciées

WWE.com

News a coulé dans le tuyau de catch professionnel que Vince McMahon veut retrouver sa monopolisation de l’industrie dès que possible. Cela, et le dévouement continu de la WWE au stockage de talents, signifie qu’il pourrait être plus difficile que jamais pour les travailleurs de sortir de leurs contrats s’ils ne sont pas satisfaits ou s’ils ont envie de tenter leur chance ailleurs.

Il faudrait qu’ils prennent des mesures extrêmes. Un peu comme les exemples présentés ici.

Bizarrement, tout le monde sur cette liste ne voulait pas vraiment être licencié par l’entreprise (l’un d’eux a même fini par rester sur place et est devenu une énorme réussite), mais leur comportement, leur manque de communication avec le bureau et, dans certains cas, leur arrogance pure et simple les ont forcés par la porte de sortie la plus proche plus rapidement qu’un certain pourrait beugler, “YOOOOOOOU’RE FIIIIIIIIIIRED!”.

Il y a une gamme d’émotions dans celui-ci. Certains licenciements ont marqué une triste fin pour des noms légendaires qui avaient par le passé semblé faire partie des meubles de la WWE pour toujours, et d’autres ont étouffé des carrières prometteuses avant même de commencer correctement. L’ont-ils tous amené sur eux-mêmes?

Vous êtes le juge, car Vince McMahon était le bourreau …