10 stars de la WWE qui ont surmonté d’énormes performances de WrestleMania

S’il y avait jamais une scène pour une superstar pour livrer sa performance en petits groupes, WrestleMania le serait. Le spectacle est la seule période de l’année où les yeux de l’industrie du divertissement descendent sur World Wrestling Entertainment, avec des fans et des non-fans qui regardent le spectacle produit par la société.

C’est un public beaucoup plus large que de nombreux lutteurs professionnels atteignent toute l’année, ce qui leur offre leur plus grande opportunité d’évasion et de se faire un nom.

Au cours des 36 années d’histoire de l’événement, d’innombrables superstars ont été créées à la suite de leur travail à «The Showcase of the Immortals». Certains étaient déjà des stars établies qui avaient besoin de cette seule performance pour convaincre la direction qu’ils étaient prêts à passer à l’étape suivante. D’autres étaient de jeunes stars prometteuses qui ont fait le saut géant dans la célébrité.

Quelle que soit la situation, les noms qui ont réalisé de telles performances sont gravés dans des livres d’histoire et immortalisés dans Halls of Fames …