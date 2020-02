10 stars du MMA qui ont daté leurs entraîneurs

Les artistes martiaux mixtes passent d’innombrables heures dans le gymnase pour perfectionner leur art. Dans de nombreux cas, en particulier pour ceux qui concourent au plus haut niveau, il y a un entraîneur (ou une équipe) avec eux à chaque étape du processus.

Un entraîneur joue un rôle majeur dans la carrière d’un combattant et (idéalement) est là à travers les bons et les mauvais moments. En tant que tel, il existe souvent un lien unique entre le combattant et l’entraîneur. Habituellement, cette relation est strictement professionnelle.

Cela étant dit, au fil des ans, nous avons vu plusieurs relations entraîneur / combattant qui se sont transformées en romans à part entière. En fait, il y a une poignée de combattants qui ont épousé la personne qui a aidé à guider leur carrière.

S’impliquer intimement avec un associé commercial s’accompagne de sa part de risque. Pourtant, il existe plusieurs exemples de couples qui ont accompli de grandes choses tout en trouvant un moyen de séparer leur vie personnelle et professionnelle.

Dans cet esprit, il est temps de jeter un coup d’œil aux couples de combattants / entraîneurs les plus en vue. Certains de ces duos sont toujours solides, tandis que d’autres se sont séparés depuis.