10 sujets côté sombre de l’anneau devraient couvrir ensuite

Le côté obscur de l’anneau de Viceland est sorti d’une première saison inégale pour dominer un cycle de nouvelles de lutte lente avec sa deuxième exceptionnelle.

Ironiquement, la série Dark Side of the Ring excelle lorsqu’elle capture un sentiment de légèreté. La tragédie de l’histoire de Von Erichs est aussi familière que fatigante – elle est difficile à regarder – mais ce que le doc de l’année dernière manquait de nouvelles informations et de nouvelles perspectives, il a compensé avec de belles images chaleureuses de Kevin Von Erich vivant dans une paix relative à Hawaï. L’exploration de la tragédie de Chris Benoit a humanisé son sujet dans une très faible mesure, mais n’a jamais perdu de vue la gravité de ses dernières actions innommables – et a réuni un grand nombre de ceux qui en sont affectés.

La série est surtout excellente dans sa manière d’aborder le sujet luride et son refus constant de le sensationnaliser, même si ce qui est considéré comme “sombre” est confondu très bizarrement. The Brawl For All n’appartient probablement pas à la même anthologie que la mort de Benoit et Owen Hart.

Néanmoins, une troisième saison serait la bienvenue – surtout si elle couvre …