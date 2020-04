10 superstars de la WWE prêtes pour une grosse poussée après WrestleMania 36

WWE.com

Il n’a jamais été aussi difficile de prévoir la direction de la WWE qui sortira de WrestleMania.

Alors que “ La vitrine des immortels ” et Raw de la nuit suivante sont généralement d’excellents indicateurs de la façon dont la promotion déplacera ses pièces les plus importantes et les plus importantes tout au long de l’été, tout est incertain pour le moment. Le monde est à l’envers. La crise mondiale de la santé change quotidiennement la situation de la WWE et avec la fermeture des États et l’augmentation des taux d’infection, Vince McMahon est sur le point de manquer de séquences originales. En plus de cela, samedi, Donald Trump a affirmé que nous ne pourrions pas voir les fans revenir aux événements sportifs en direct avant août ou septembre, bien que cela puisse encore être plus long.

Cela signifie que la WWE pourrait bien retarder certains de leurs plans les plus audacieux jusqu’à ce que les fans (et leur bruit) reviennent. Pourtant, WrestleMania ne sera jamais canon, et 36 nous a beaucoup parlé des lutteurs qui pourraient être dans ces plans.

Les nouveaux champions du monde Braun Strowman et Drew McIntyre sont tous deux exclus pour des raisons évidentes, bien que leurs deux carrières soient sur le point de devenir stratosphériques. Les autres noms chercheront à suivre leur exemple et à tracer leurs propres journaux en haut de la montagne à mesure que la WWE avancera …