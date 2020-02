10 superstars de la WWE que vous ne croirez pas avoir vaincu l’entrepreneur

L’Undertaker n’obtient souvent pas le mérite qu’il mérite d’avoir été si altruiste au cours de sa carrière.

Le Phenom restera l’un des plus grands de tous les temps pour son personnage emblématique, sans parler de tout ce qu’il a accompli dans le ring, de plusieurs événements principaux de WrestleMania à sept championnats du monde. Bien qu’il détient des victoires sur des personnages illustres de Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan et John Cena, cela ne signifie pas qu’il n’a pas subi quelques pertes inutiles en cours de route.

En fait, on peut affirmer que «Taker était parfois un peu trop généreux avec qui il a laissé vaincre. En théorie, une victoire sur Undertaker devrait cimenter tout nouveau venu en tant que star, mais c’était loin d’être le cas avec d’innombrables personnes. La mystique entourant son personnage unique était toujours suffisamment forte pour qu’il ne subisse jamais autant de dégâts en perdant aussi souvent que lui, mais ce qui était plus inquiétant, c’était que les gens qui l’avaient épinglé ont à peine profité de l’honneur et se sont évanouis dans l’obscurité peu de temps après.

Heureusement, Undertaker a choisi ses spots un peu mieux au cours de la dernière décennie, mais pourquoi la WWE a mis autant de inadaptations suivantes sur lui en premier lieu reste un mystère à ce jour.