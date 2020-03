10 superstars de la WWE qui ont désespérément besoin d’une nouvelle musique de thème d’entrée

WWE.com

La WWE semble avoir perdu son talent quand il s’agit de créer une musique d’entrée emblématique. Pensez-y; quel a été le dernier thème créé par l’entreprise qui résistera à l’épreuve du temps? Il y a eu quelques coups de couteau décents, mais les coups de couteau décents ne se retrouvent pas dans les livres d’histoire, en particulier dans le monde de la lutte professionnelle.

La musique d’entrée est très importante dans la lutte. Il y a eu de nombreux exemples au fil des ans d’un personnage étoffé par son thème, attachant un interprète à la foule à travers rien de plus qu’un crochet vocal, un riff trapu, des chants stratégiques et le reste. C’est censé être le son d’un guerrier entrant dans la bataille, et si le cri de guerre est super accrocheur, alors qu’il en soit ainsi.

Il y a beaucoup de superstars de la WWE qui se retrouvent dans le marasme quand il s’agit de thèmes d’entrée. Certains d’entre eux souffrent de changements passés, tandis que d’autres sont aux prises avec une musique qui n’a absolument rien à voir avec leurs gadgets actuels. La fixation des thèmes d’entrée n’est pas difficile, mais elle est importante.