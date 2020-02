10 superstars de la WWE totalement ignorées

Depuis que SmackDown a déménagé chez Fox, il y a une fois de plus une séparation difficile entre les trois marques de la WWE, et cela donne aux superstars de l’entreprise plus de place pour briller. Que nous parlions de Paul Heyman poussant des lutteurs comme Ricochet et Aleister Black sur RAW ou du retour impressionnant de Finn Bálor à NXT, la WWE fait bon usage de sa liste en ce moment.

Enfin, surtout.

Les lutteurs talentueux négligés semblent avoir été un problème à la WWE pour ce qui semble éternel, et avec une liste plus profonde que jamais, il y a malheureusement encore des hommes et des femmes qui se glissent entre les mailles du filet et ne reçoivent pas les projecteurs qu’ils méritent.

Certains d’entre eux obtiennent du temps à la télévision, mais ne sont pas utilisés au mieux de leurs capacités. D’autres, quant à eux, ne sont visibles nulle part parce que Vince McMahon les a abandonnés ou qu’ils ne sont pas traditionnellement ce que l’entreprise cherche quand il s’agit de trouver le “visage” de la WWE. La seule chose qu’ils ont tous en commun, c’est qu’ils ont tous le potentiel d’être les meilleures stars s’ils reçoivent l’impulsion dont ils ont désespérément besoin.