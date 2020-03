10 superstars de l’agression sans pitié de la WWE que vous avez oubliées

Une série de documentaires Ruthless Aggression en cinq parties a récemment été diffusée sur WWE Network et, comme prévu, elle a définitivement présenté la version WWE de cette époque particulière de la narration. En se concentrant sur Evolution, John Cena et Brock Lesnar, il a négligé ce que les gens se souviennent vraiment de l’époque – les Smackdown Six – et une longue liste d’autres lutteurs qui ont défini 2002-2008.

Cependant, ce ne sont pas ceux dont nous parlons aujourd’hui. Au lieu de cela, nous examinons les superstars de l’ère de l’agression sans pitié qui ont été oubliées, soit parce qu’elles n’ont pas eu d’impact durable, soit parce qu’elles ont été réservées d’une manière qui garantissait l’obscurité.

Il s’agit d’un voyage dans le passé, et vous pourriez être surpris de voir à quel point ce lot a fait partie de la WWE … et quelle occasion manquée beaucoup de leurs carrières ont fini par être. Presque tous auraient pu atteindre le statut d’icône, mais il y a aussi ceux qui sont tout aussi oubliables que certains des personnages et des gadgets obscurs auxquels nous avons été présentés à l’époque de The Attitude.

En plus de revenir sur leur carrière, nous explorons également où les choses ont mal tourné, et explorons même ce qu’il est advenu d’eux dans les années qui ont suivi leur passage à la WWE …