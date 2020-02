10 superstars mécontents La WWE récompensée par une poussée

Il est étonnant de voir combien de temps la WWE va consacrer ces jours-ci à conserver son contenu de talents et sous contrat maintenant qu’ils ont une concurrence légitime dans AEW.

La promotion basée à Jacksonville compte déjà une incroyable sélection de concurrents, dont Jon Moxley. Inutile de dire que la WWE n’était pas trop ravie de perdre l’ancien doyen Ambrose à l’opposition et a montré qu’ils feront tout ce qui est imaginable pour que cela ne se reproduise plus, peu importe qui c’est et où ils se trouvent sur le totem de la WWE pôle en ce moment.

À bien des égards, la naissance d’AEW a profité à la liste de la WWE, en particulier à ceux qui n’ont pas été satisfaits de leur créativité dans l’entreprise. Habituellement, il suffit d’un ou deux tweets pour que les pouvoirs en place notent leur mécontentement, et au lieu de les réprimander ou de les punir, ces lutteurs se verront offrir un nouveau contrat à long terme plus lucratif.

Oney Lorcan, par exemple, a été absent de la WWE TV pendant des mois parce qu’il aurait demandé sa libération, mais début décembre, il a signé de nouveau. À l’opposé du spectre, Luke Harper était catégorique quant à son départ et a finalement obtenu sa libération. Reste à voir dans quelle catégorie Matt Hardy, qui deviendra prochainement un agent libre.

S’il suit les traces de ces 10 talents, il sera de retour sur WWE TV en un rien de temps.