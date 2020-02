10 Superstars WCW complètement gaspillés

La WCW a peut-être cessé depuis plus de dix-huit ans maintenant, mais sa mémoire et son héritage demeurent. Grâce en grande partie à des choses comme les rétrospectives produites par la WWE et le WWE Network, l’organisation basée à Atlanta, en Géorgie, est bien vivante dans l’esprit des fans de catch du monde entier.

Enfer, la semaine dernière, le réseau WWE a terminé son vidage d’épisodes Nitro et vous pouvez maintenant accéder à chaque épisode de l’émission du lundi soir de la WCW – quelque 288 au total – pour le modeste coût de 9,99 par mois. Sur Nitro (et WCW pay-per-vues, dont ils sont tous là), vous verrez des cruiserweights talentueux voler haut, de véritables mégastars qui l’encombrent et essayant désespérément de rester jeune et, malheureusement, de nombreux artistes talentueux ne sont pas habitués au mieux de leur capacité.

WCW (à juste titre) obtient son dû pour avoir lancé la carrière de Goldberg, revitalisé l’industrie avec l’angle du Nouvel Ordre Mondial et changé complètement l’identité de Sting mais, pour tout le bien que le groupe a fait, ils ont également fait beaucoup de mal à beaucoup de gars. Souvent, la WCW avait un artiste talentueux qui était un pur box-office ou qui pouvait faire la différence, mais ils étaient laissés pourrir ou bien disparaître dans l’obscurité.

Oui, le bébé du milliardaire Ted a une histoire mouvementée en ce qui concerne l’utilisation des talents au mieux de leurs capacités, ce que les 10 stars qui ont malheureusement été complètement gaspillées l’ont démontré.