10 titres impressionnants de champions de lutte

Le fait que les nombreux championnats de lutte professionnelle ne soient pas traités avec suffisamment de respect ou réservés avec prestige et crédibilité est un argument courant et méritant.

Les titres américains et intercontinentaux de la WWE sont détenus par des champions passionnants et populaires et aucun des deux n’est à son plus bas niveau en ce moment, mais la promotion ne fait pas grand-chose pour leur faire sentir comme de vrais prix. Les deux séries de titres par équipe de NJPW sont l’angle mort de Gedo, le maître-bookeur de NJPW. Le Championnat féminin d’AEW souffre toujours du fait que la division non focalisée le soutient. Même le titre WWE 24/7, autrefois une nouveauté attachante de midcard, a perdu son identité depuis qu’il est devenu une ceinture régulière. La liste continue.

Les sangles susmentionnées ont glissé pour diverses raisons, mais du championnat féminin NXT au poids lourd IWGP, les grands titres d’aujourd’hui ont tous une chose en commun: le bon champion fait les bonnes choses pour se remettre et son matériel. Pour certains, cela signifie un simple mélange d’allumettes banger, de grandes promotions et d’un travail de caractère impeccable, mais pour d’autres? C’est quelque chose d’un peu moins traditionnel. Cette liste est une célébration de ces personnes.

Des années de formation de la NWA à nos jours, plongeons-nous dans …