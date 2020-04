10 trahisons de lutte les plus choquantes

Une chose que la WWE a enseignée à ses téléspectateurs au fil des ans est de ne jamais faire confiance à personne. Qu’il s’agisse de babyfaces honorables révélant leurs vraies couleurs malveillantes aux fans ou d’implants factions de longue date, peu de personnages restent nobles.

Les factions de lutte sont généralement formées afin que les membres puissent se soutenir mutuellement. Faire équipe peut mener à la réinvention, aux angles chauds et à toutes sortes de détournements. Tout va bien pendant un certain temps mais finalement les membres commenceront à s’affronter et à taquiner les querelles les uns avec les autres. Assez rapidement, les amitiés ont implosé et les trahisons mènent à des vendettas.

Il y a d’autres moments où un lutteur solitaire trahit sa promotion et ses fans, souvent poussés trop loin par un trop grand nombre de revers. La lutte a même eu sa juste part de romans au fil des ans et à ce stade, il devrait être assez évident de savoir comment la plupart d’entre eux se terminent …

Les trahisons créent souvent des moments passionnants de lutte, dont les fans se souviennent pendant des années. De tels angles concluent de vieux scénarios et en introduisent de nouveaux pour tous les lutteurs impliqués. Du déchirant au totalement inattendu, regardons 10 des trahisons les plus choquantes de la lutte.