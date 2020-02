10 tropes de lutte modernes dont nous sommes totalement malades

Il est facile de commencer à avoir l’impression d’avoir tout vu dans la lutte professionnelle, en particulier dans cette ère moderne.

Chaque promotion majeure dans le monde est disponible en quelques clics. Le réseau WWE est un trésor incroyablement vaste, AEW est sur FITE pour ceux qui ne peuvent pas le regarder en direct, NJPW World débloque la plus grande promotion du Japon, des sites comme IndependentWrestling.tv donnent aux petites scènes une grande plate-forme. Même YouTube est plein à craquer avec du contenu gratuit et légal. Passez du temps à plonger dans ces services profonds et profonds et vous verrez probablement chaque thème, motif ou appareil récurrent mille fois.

Ici, nous décomposons le plus fastidieux de ces tropes surutilisés. Ce sont les morceaux qui nous laissent soupirer, rouler des yeux et perdre notre suspension d’incrédulité. Ils ne sont pas tous intrinsèquement mauvais (bien que certains le soient certainement), mais chacun a été rendu banal et inefficace grâce aux spams fréquents.

Certains des tropes à l’intérieur seraient bien s’ils étaient utilisés avec modération et oui, il n’y a que tant de façons de raconter une histoire de lutte, donc une répétition est à prévoir. Pourtant, la mesure dans laquelle ils s’appuient actuellement sur des races d’ennui …