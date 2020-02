10 Ups et 1 Down d’AEW Dynamite (19 février)

AEW

La nuit dernière, AEW Dynamite était aussi proche de la perfection que l’on peut attendre de la promotion en ce moment.

Celui qui est notable Down était considérable qui devait être mentionné, mais n’a duré que quelques minutes. Dynamite est revenu à la vitesse supérieure avec un excellent combat immédiatement après, et le résultat a été un spectacle qui mérite une fois de plus d’être mentionné parmi les meilleurs de la courte histoire de la marque. AEW roule en ce moment; des spectacles comme celui-ci sont la raison.

Une grande partie de l’attrait de cet épisode provient du match de cage tant attendu de Cody contre Wardlow. C’était le dernier obstacle pour «The American Nightmare» de sauter sur la route de MJF et de Revolution, et la première fois que nous allions voir «Mr. Mayhem ‘entre les cordes. De plus, il descendait à Atlanta, la même ville où le Four Horseman s’est cassé la cheville de Dusty Rhodes à Starrcade ’85. C’est lourd.

Dynamite devait également présenter Kenny Omega et Hangman Page défendant leurs championnats par équipes contre les Lucha Brothers et une bataille royale pour déterminer les prochains prétendants numéro un. Kris Statlander a lutté contre Shanna dans un éliminateur féminin, Jeff Cobb a cherché à faire sortir Jon Moxley et Nyla Rose a planté son drapeau après la victoire du titre la semaine dernière.

Allumons le fusible …