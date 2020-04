10 Ups et 2 Downs d’AEW Dynamite (1 avril)

AEW

C’était une nouvelle couche de peinture pour AEW Dynamite hier soir, alors que Tony Khan a retiré sa promotion du Daily’s Place de plus en plus intenable de Jacksonville, en Floride, à un endroit top secret ailleurs dans le sud-est des États-Unis. C’était une décision rendue nécessaire par les conseils de l’État, mais qui a quand même profité au spectacle.

Sammy Guevara et Shawn Spears contre Cody et Darby Allin et Trent contre Kenny Omega étaient les seuls matchs avec des participants entièrement annoncés à être annoncés à l’avance. Le squash comprenait également des squashs mettant en vedette Lance Archer, Hikaru Shida et The Natural Nightmares, ce qui a permis une nuit d’action potentiellement amusante et équilibrée – bien que la navigation sur Dynamite n’ait pas été fluide.

Ailleurs, nous avons rencontré Chris Jericho de son domaine somptueux, Le Palais du Champion, alors que l’homme de 49 ans cherchait à nouveau à casser Internet. Le dernier challenger de Jon Moxley a été confirmé, les barbes de Vince McMahon ont continué et les Young Bucks sont arrivés de Californie.

Ces spectacles d’arène vide deviennent de plus en plus difficiles à produire. Comme la WWE avant eux, AEW charge des images pendant qu’ils le peuvent, se préparant à ce qui ressemble à un verrouillage inévitable. Une pause est probable. Pour l’instant, profitons simplement de ces nouveaux épisodes pendant que nous pouvons …