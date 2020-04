10 Ups et 2 Downs de Impact Wrestling Rebellion 2020 (Partie 1)

Lutte d’impact

Ce n’était pas la rébellion que nous espérions, mais l’Impact Wrestling a certainement profité d’une mauvaise situation. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour s’assurer que le deuxième événement de la rébellion de l’histoire était mémorable pour de bonnes raisons plutôt que pour de mauvaises, et nous ne sommes qu’à mi-chemin.

Dans le seul match de championnat de la soirée, Willie Mack est devenu celui qui a détrôné Ace Austin de son titre de division X, mettant ainsi fin au règne qui avait commencé à Bound For Glory en octobre dernier. ‘Chocolate Thunder’ excelle en tant qu’artiste en simple depuis que Rich Swann s’est blessé début janvier, donc le voir enfin lever un championnat de l’Impact était vraiment la cerise sur le gâteau.

Mis à part le moment de couronnement de Mack, Sami Callihan et Ken Shamrock sont entrés en collision dans leur match non sanctionné très attendu qui a vu un choc massif, Rhino et Tommy Dreamer ont été rejoints par un ancien champion du monde par équipe faisant son retour, Kylie Rae a de nouveau montré à tout le monde exactement comment elle est formidable lorsqu’elle dispose d’une grande plate-forme pour le faire, et The North a défini un défi pour leurs titres de balises, entre autres faits saillants. Dans l’ensemble, c’était un beau spectacle.

La bonne nouvelle est que ce n’est pas encore fini. Nous avons la deuxième partie à attendre dans une semaine, mais pour l’instant, allons-y pour la première partie …