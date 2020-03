10 Ups et 2 Downs d’Impact Wrestling (3 mars)

Impact

Il semble que ce soit chaque semaine que Tessa Blanchard entre dans l’histoire de l’Impact Wrestling. Qu’elle remporte le Championnat du monde, qu’elle fasse partie du premier match entre les deux sexes pour l’événement principal, une importante pay-per-view de lutte professionnelle, ou qu’elle soit la première femme à défier le championnat de la division X, elle se révèle toujours être exactement ce qu’elle dit elle est – indéniable.

Cette semaine ne s’est pas révélée être une exception.

Elle et Taya Valkyrie se sont affrontées dans ce qui était la première fois que le championnat du monde Impact se disputait entre deux KO, ce qui a bien sûr reçu sa part de critiques de la part des Jim Cornettes du monde. Pour nous, les non-bigots, c’était un sacré match, et pas seulement parce que l’histoire a été refaite.

Ailleurs dans l’émission, Joey Ryan a semblé se retourner contre l’utilisation de son dong comme arme secrète lors de son match avec Acey Romero, TJP et Fallah Bahh a prouvé à quel point ils méritaient une opportunité de championnats du monde par équipe du Nord, Su Yung et Havok a tenté de se détruire les uns les autres dans un brutal match de non-disqualification, et le vrai boeuf a fait son chemin sur Gut Check.

Quel épisode. Allons-y, en commençant par les bas …