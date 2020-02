10 violations les plus choquantes de la politique de bien-être de la WWE

La WWE avait une politique de dépistage des drogues à la fin des années 1980, mais comme la guerre avec la WCW s’intensifiait la décennie suivante, cela a été jugé trop cher et a fini par tomber au bord du chemin. Après un certain nombre de décès et de scandales notables, la décision a été prise en 2006 de lancer une politique de bien-être obligeant les personnes sous contrat avec la société à subir des tests aléatoires pour tout vérifier, de la consommation récréative de drogues à l’abus de médicaments sur ordonnance et, évidemment, de stéroïdes.

C’est un système qui semble fonctionner et bien qu’il existe de nombreuses théories folles sur la dissimulation des violations par la WWE, le fait qu’un certain nombre de grands noms se soient retrouvés suspendus au fil des ans dit le contraire (c’est 30 jours pour une première infraction, 60 pour le second, et un éventuel tir pour le troisième).

Suite à la suspension inattendue du champion des États-Unis Andrade le mois dernier, la rumeur dit que d’autres violations de la politique de bien-être de la WWE seront bientôt annoncées par la société. Il y aura forcément des chocs, en particulier avec les rumeurs selon lesquelles de plus grands noms pourraient être sur le point d’être renvoyés chez eux.

Maintenant, nous jetons un coup d’œil aux violations les plus choquantes de la politique de bien-être de la WWE depuis son introduction jusqu’à nos jours.