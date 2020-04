10 VRAIES réactions de lutteurs de la WWE punis sur les ondes

Il y a quelque chose à faire admonester dans votre vie professionnelle qui a un pouvoir réducteur au-delà de tout autre aspect de l’âge adulte. Qu’il soit justifié ou non, il est difficile à entendre, plus difficile à prendre et plus difficile à vendre.

Les superstars de la WWE doivent s’y préparer presque chaque semaine.

Pour une organisation dirigée par un milliardaire de plus en plus dérangé qui n’a qu’une faible maîtrise de la réalité, la WWE est depuis longtemps une entreprise qui se délecte des rollockings. Kevin Owens a été anéanti avec un seul mot de Vince McMahon en 2017 et il a conçu la scène charnière d’un projet qui l’avait suivi pendant 365 jours. Rhyno et Tajiri ont été tristement célèbres châtiés par le président au milieu d’un match de spectacle à domicile, et le moment semblait plus captivant que la plupart des choses que la paire avait été réservée à la caméra pour la durée de leurs courses post-ECW. Quelle est même l’impression de Vince McMahon de Bruce Prichard s’il ne crie pas un meurtre sanglant à quelqu’un pour quelque chose ou autre?

La rougeur d’une joue ou la piqûre d’un œil larmoyant a une acidité différente de beaucoup d’autres – l’idée que vous avez mal fait est difficile à cacher lorsque votre visage a des moyens de dire des vérités plus fort que vos mensonges. Imaginez maintenant quatre caméras et plusieurs lumières brûlantes brûlantes également projetées sur vous, capturant et embouteillant cette souffrance éternelle pour une éternité potentielle.

Ces hommes et ces femmes ont été contraints de les prendre sur le menton. Littéralement, dans le premier cas …