10 WWE Vs. NXT Dream Matchs que nous devons voir

En créant une marque avec une combinaison inspirée de chéris indy acclamés et du Performance Center

talents, NXT a ouvert la porte à la WWE pour produire peut-être le plus

matchs de rêve passionnants de toute entreprise de lutte professionnelle sur la planète.

Il y a peu de choses dont nous rêvons plus en tant que fans, que l’opportunité de voir

nos superstars préférées vont de bout en bout dans

batailles classiques, qu’elles soient inter-marques, promotionnelles ou

générationnel. C’est ce qui nous fait sortir du lit le matin.

Survivor Series 2019 a été une inspiration, bien que tardive pour le

spectacle de parti construit sur la prémisse de NXT en tant que marque n’est plus

accepter une identité en tant que cousin de ligue mineure de Raw et SmackDown. Témoin de mégastars de longue date

comme Randy Orton bataille sensations de lutte à Tommaso

Ciampa, étaient les choses que seuls les rêves et les jeux vidéo pouvaient manifester.

Il serait conseillé à la WWE de suivre ce modèle plus souvent sur NXT pour encourager les téléspectateurs, ou même de lancer complètement

avancez avec plus de super shows WWE vs NXT.

Quel que soit

route qu’ils prennent, il serait négligent de la WWE de ne pas utiliser leur liste empilée pour

barboter dans les arts audacieux et éblouissants des matchs de rêve, et ceux-ci

devrait être en haut de la liste de souhaits de tous les fans …