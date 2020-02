11 lutteurs les plus importants de l’ère de l’agression sans pitié

En juin 2002, la WWE n’était plus l’entreprise qu’elle avait été. The Rocks and Stone Cold Steve Austins de la vieille garde tire à sa fin, et la société commence à s’affaiblir dans l’intérêt public et à se battre pour gagner une nouvelle base de fans. Bien qu’il n’ait eu ses meilleures années financièrement qu’un an ou deux auparavant, l’avenir s’annonçait très incertain pour le World Wrestling Entertainment récemment rebaptisé.

Se considérant comme un «succès sans réserve» en juin 2002, McMahon a informé la liste de Raw entourant le ring qu’il était maintenant temps de faire bouger les choses. Vince a donné un discours d’encouragement pour motiver la liste en déclarant que pour réussir dans la vie, ils auraient besoin d’une «agression impitoyable».

À l’époque de la première extension de marque, opposant Raw à SmackDown, ce fut une période de grands changements à la WWE. L’ancienne méthode était morte, et si la société devait survivre, les superstars devraient améliorer leur jeu pour se consolider en première place.

Bien sûr, tout le monde n’a pas réussi, mais il y a eu beaucoup de réussites. Ces lutteurs ont profité de la période de flux et se sont gravés dans les légendes que nous les reconnaissons aujourd’hui.