11 mouvements les plus galvaudés de la WWE

Après des mois de confrontations et de ruissellements, le héros et le méchant s’y mettent enfin. La bataille va et vient avec le visage ayant le dessus jusqu’à ce que, choqué par l’horreur, le personnage du talon parvienne à se caler dans une prise de couchette. Les commentateurs sont livides, décrivant cela non pas comme une bonne lutte mais comme le genre de techniques sournoises que les riches Johnny Foreigners utilisent contre les vrais américains de bon cœur.

Les fans sont au bord de leurs sièges alors qu’ils voient la vie s’écouler lentement de leur héros. L’arbitre tient son bras une fois, et il tombe sur la toile. Une deuxième fois et la même chose se produit. Une troisième fois et ça commence à baisser. Le match est évidemment terminé et les forces des ténèbres et des moustaches massives ont gagné …

MAIS ATTENDEZ!

À la dernière seconde, il a puisé son énergie dans les acclamations des fans et a empêché son bras de toucher le tapis. Il est toujours dans le coup, et maintenant il reçoit un second souffle de quelque part, ce qui est particulièrement impressionnant étant donné qu’il est dans un étranglement. Il a soulevé le méchant et a claqué son propre corps dans les ridoirs. Desserrant l’emprise du méchant méchant, notre héros est de retour dans le match.

Si vous avez regardé le WWF d’alors dans les années 80, vous vous souvenez de ce match. En fait, vous vous souvenez probablement de beaucoup de matchs où cela s’est produit parce que c’était à la mode pendant un certain temps.

Quarante ans après cela, voici les mouvements modernes qui sont surutilisés à la WWE.