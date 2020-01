11 Ups et 1 Down d’AEW Dynamite (29 janvier)

AEW

AEW Dynamite était revenu à la normale hier soir. Ce n’était pas un anniversaire spécial, pas de retour au pays, pas de fête sur la plage, et certainement pas de Rock ‘N’ Wrestling Rager At Sea, mais un vieil épisode régulier de leur vaisseau amiral du mercredi soir et même si l’esthétique était familière, on ne peut pas en dire autant de la qualité.

Des émissions comme celle-ci nécessitent un peu de dialogue sur le format de révision des hauts et des bas. 11 Ups et 1 Down ont l’air d’un rapport spectaculaire, et c’est le cas, mais le spectacle lui-même était loin d’être spectaculaire. C’était bien et si nous devions le noter sur 10, ce serait probablement un 6. Quoi qu’il en soit, si une allumette, un segment ou un angle est même un poil mieux que «médiocre», il doit être considéré comme un Up – d’où les chiffres de cette semaine. La plupart du contenu de Dynamite était solide, fonctionnel, mais peu spectaculaire, avec seulement un gros morceau carrément mauvais.

La programmation a promis une apparition de Jon Moxley dans son pays d’origine, Inner Circle vs Private Party de Chris Jericho et Darby Allin, Cody vs Kip Sabian, et The Young Bucks vs The Butcher and The Blade. En plus de cela, nous avons eu droit à des concours inopinés auparavant opposant Nyla Rose à Big Swole et à un éventuel choc de rebond pour SoCal Uncensored alors qu’ils affrontaient The Hybrid 2.

Décomposons-le …