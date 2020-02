11 Ups et 3 Downs de l’Impact Wrestling (4 février)

Lutte d’impact

L’épisode d’Impact Wrestling de cette semaine était peut-être le meilleur depuis un certain temps. Il y a eu quelques bons épisodes récemment, mais celui-ci a frappé la balle du parc.

Rosemary contre Susie dans ce que “ The Demon Assassin ” appelait une “ exposition amicale ” s’est terminée par l’écriture du chapitre suivant de la carrière d’Impact Wrestling de cette dernière alors qu’une certaine mariée se levait de la tombe. C’était un segment si bien exécuté dans la série, et que votre écrivain n’a certainement pas vu venir. Il n’y avait pas beaucoup de battage médiatique autour de l’exposition, donc cela semblait un peu étrange pour eux de faire le grand retour ici, mais cela a été exécuté à la perfection.

Ailleurs, Ace Austin a laissé Tommy Dreamer un bordel sanglant dans leur événement principal Falls Count Anywhere Street Fight, TJP et Vikingo avaient un classique instantané qui aurait facilement pu gagner cinq étoiles s’il avait été promu sur un pay-per-view, Taurus était de retour encore une fois alors qu’il allait en tête-à-tête avec Rhino, et la production a été piratée peu de temps après le spectacle. Tous les panneaux pointent bien sûr vers Sami Callihan.

C’était un épisode presque parfait, quelque chose qui ne serait jamais dit à propos d’un spectacle d’Impact Wrestling il y a quelques années. C’était un excellent exemple de la raison pour laquelle tout le monde doit revenir sur le battage médiatique Impact s’ils ne l’ont pas déjà fait. Allons-y …