12 albums hard rock sans saut

La façon dont nous écoutons la musique a changé. Le temps des formats physiques est révolu, et maintenant, nous avons tout à portée de main. Avec plusieurs applications de streaming, nous avons accès à une quantité substantielle de musique du monde entier et des cent dernières années.

Bien que cette accessibilité soit un développement fantastique, elle a changé les habitudes d’écoute. Pourquoi s’embêter à parcourir des albums quand vous pouvez mettre de bonnes pistes dans une playlist avec d’autres bonnes pistes? C’est une bénédiction qui n’était qu’un rêve il y a un peu plus d’une décennie.

Cependant, avant cela, certains groupes ont fait de leur mieux pour faire de l’album un régal en soi. Tous les albums ne réussissent pas dans cette tentative, mais ce sont certains des meilleurs albums de Hard Rock du début à la fin.

Les stoners de Palm Desert, Queens of the Stone Age, ont fait sensation en 2002 avec Songs for the Deaf. Cet album mélange les sons emblématiques du groupe Stoner Rock avec un côté lourd.

Après avoir présenté le concept de l’album de conduire à travers le désert de Mojave tout en écoutant la radio, l’album commence par les percussions de locomotive de You Think I Ain’t Worth A Dollar, But I Feel Like a Millionaire. Droning guitars, Dave Grohl skipping on the skins, and Josh Homme’s quiet hurlements, this song you welcome to the best album of 2002.

La chanson suivante est No One Knows, et littéralement, tout le monde connaît ce single du groupe. C’est trop joué, mais toujours indéniable.

La voix sombre et silencieuse de Josh Homme a donné le ton morbide de First It Giveth, puis tout tourne autour du manchon déformé des guitares de Songs for the Dead. Dave Grohl défonce dans ce morceau de stoner noise rock qui rend apparemment hommage au groupe Sleep.

The Sky is Fallin ‘continue le ton déprimé de Homme avec un overdub choral étrange dans une intro de deux minutes. Une fois que le son sale de la guitare de Homme est entré, le rythme s’accélère, et c’est un moment fort sous-estimé de l’album.

La seconde moitié de l’album est tout aussi féroce, mais mélodique. Avec un désespoir fâché, Go With The Flow reste le meilleur morceau de l’album, mais Do It Again est de près. L’album se termine avec la ballade, Mosquito Song, mettant fin à l’heure de la puissance dans une berceuse sombre omniprésente.