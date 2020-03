12 Bouts sensationnels de l’UFC en mars que vous devez regarder

Même si March Madness est généralement associé aux sports universitaires américains, ce serait un titre approprié pour ce que l’UFC nous apporte ce mois-ci. Si vous êtes un fan de combat, préparez-vous à passer quelques samedis soirs à rester, car il y a beaucoup de matchs incroyables à l’horizon.

Tous les yeux peuvent être rivés sur le combat pour le titre des poids moyens de l’UFC à l’UFC 248, mais si vous jetez un coup d’œil aux trois autres cartes qui se dérouleront ce mois-ci, vous vous rendrez compte qu’il y a encore plus à offrir. Ils ont des matchs qui pourraient avoir des ramifications potentielles pour le titre pour la division poids coq féminin, une épreuve de force aux prises qui excitera même le snob frappant le plus ardent et un rebut de poids léger qui se terminera à coup sûr dans une finale violente.

Cependant, le vrai joyau est le match contre les poids lourds qui pourrait potentiellement être l’un des combats les plus effrayants que l’UFC ait jamais menés. Deux gros frappeurs avec le genre de puissance à couper le souffle qui ne semble possible que dans votre film Marvel préféré. Ça va être des trucs épineux et nous avons ces combats et plus sur cette liste de batailles à voir.

Commençons…