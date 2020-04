12 lutteurs qui ont le plus souffert de la WWE WrestleMania 36

Des cargaisons de lutteurs ont émergé de WrestleMania 36 qui sentaient les roses.

Le match Firefly Fun House était la chose la plus intéressante et créative que Bray Wyatt ait faite à la WWE, que ce soit en tant que “ The Fiend ” ou “ The Eater of Worlds ”, et effacé les souvenirs les plus persistants de la courge Goldberg. The Undertaker n’a pas eu l’air aussi mauvais qu’il l’a fait en frappant AJ Styles dans le Boneyard depuis des années. Drew McIntyre et Braun Strowman ont finalement été couronnés, signalant le début de leurs premiers runs en tant que véritables têtes d’affiche. Rob Gronkowski, lol, poursuivra bientôt des choses plus grandes que le championnat 24/7. Aleister Black devrait enfin obtenir cette poussée tant attendue après avoir éclaboussé Bobby Lashley. La liste continue.

De l’autre côté de l’équation, une liste d’étoiles a miné et poussé l’échelle de ‘Mania. De telles choses sont inévitables. En lutte, quelqu’un a souvent besoin de descendre pour qu’une autre monte, donc bien que chacun des lutteurs à l’intérieur ait été laissé dans une position plus faible après l’événement par rapport à quand il est entré, tous ne posent pas d’énormes problèmes. Certains se remettront assez tôt, tandis que d’autres pointeront au-dessus de leur poids en premier lieu.

Parcourons-les.