12 montées et 2 descentes d’AEW Dynamite (11 mars)

AEW

Une autre semaine, une autre nuit importante de construction de Blood and Guts, avec All Elite Wrestling augmentant les enjeux alors que nous courons vers le 25 mars et leur grande interprétation de la stipulation classique de WarGames, dont les règles ont été révélées hier soir.

Ce fut un autre épisode réussi de Dynamite. À une exception notable, tout a été livré avec un objectif, une logique et un bon sens. Plusieurs scénarios ont été avancés, parfois dans un seul segment, et chacun des plus grands acteurs de la promotion a le sentiment d’avoir un rôle à jouer en direction de Blood and Guts, même s’il semble qu’un certain jeune mâle ne mettra pas ses bottes bientôt. Merci, Chris Jericho et The Inner Circle.

Hier soir, a promis un grand événement principal alors que Hangman Page et un partenaire mystère rencontraient Jericho et Sammy Guevara. Avec la main de Kenny Omega dans un casting, Matt Jackson était le favori avant le spectacle, mais les problèmes entre lui et Hangman ne disparaissent pas. Ailleurs, nous avons eu les débuts sur le ring de Death Triangle, MJF et The Butcher and the Blade contre Jurassic Express, Cody combattant l’excentrique Ortiz, et un autre segment merveilleusement répugnant de Britt Baker.

Bien qu’elle ne soit pas aussi explosive que la construction de Revolution, Dynamite est toujours Dynamite. Allumons le fusible …