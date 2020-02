12 montées et 4 descentes d’AEW Dynamite (5 février)

AEW

La Dynamite de la semaine dernière a été un faux pas.

Ce n’était pas nécessairement un mauvais spectacle, mais il n’y avait pas beaucoup de grésillement dans son steak. Il manquait de véritables aigus. Les meilleurs spectacles AEW vous emmènent dans des montagnes russes d’émotions et d’adrénaline; la semaine dernière, le flux et le reflux n’étaient tout simplement pas les mêmes. Dommage, mais la vie continue.

L’épisode de suivi est venu avec beaucoup de promesses. C’était la semaine où Cody prendrait enfin 10 coups de fouet de MJF dans le cadre des stipulations de son ancien protégé pour leur prochain combat Révolution. C’était un segment qui a promis un drame à partir du moment où il a été annoncé et le garçon l’a fait.

Ailleurs, AEW avait annoncé le retour de Yuka Sakazaki pour la première fois depuis Fyter Fest alors qu’elle affrontait Britt Baker en tête-à-tête. La mission de maintien de la paix Elite de Kenny Omega se poursuivrait alors qu’il faisait équipe avec Hangman Page et The Young Bucks pour affronter The Butcher, The Blade et The Lucha Brothers, tandis que Jon Moxley luttait avec Ortiz du Inner Circle dans le match d’ouverture de la nuit.

Triomphe de la narration, du drame et de l’excitation, cet épisode extrêmement efficace de Dynamite n’a été gâché que par une poignée de pièges malheureux. Décomposons-les …