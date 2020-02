12 plus grandes histoires de la WWE (et comment vous ne les avez jamais vues venir)

Lorsque Drew McIntyre a présenté un compte à rebours avant son Claymore et s’est vanté comme s’il avait endigué Buckfast dans Gorilla lors de l’édition du 30 décembre 2019 de Raw, cela a frappé comme un éclair sur une édition aussi périmée et enregistrée du spectacle.

Incarnant tout ce qui a fait de Kevin Nash le gars le plus cool de toutes les pièces, Drew n’a pas marché avec le pas lent grisonnant d’une année décevante, mais la jambe de force d’un homme se dirigeant vers une carrière haute. Enfin, il avait compris comment justifier et monétiser cette comparaison. Savait-il même qu’il avait une chance réelle de remporter le Royal Rumble?

Il est devenu le choix des optimistes et le soudain nouvel espoir pour un ensemble de fans – y compris votre écrivain – qui se lassaient depuis longtemps du rôle misérable de compagnon au talon qu’il avait incarné depuis son appel de la liste principale en 2018.

Après seulement trois semaines de plus, il a été sélectionné non seulement pour éliminer Brock Lesnar du match Rumble, mais pour gagner le tout et organiser un match de championnat de la WWE sur la plus grande scène. Rares sont ceux qui ont vu cela arriver la première semaine, mais les poussées de cette nature ne sont pas censées se produire si rapidement.

Les moments de lutte pro d’une ampleur réelle sont censés refléter l’effet papillon vanté – le battement d’ailes n’est jamais aussi évident que le tremblement de terre éventuel …