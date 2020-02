12 raisons pour lesquelles le documentaire sur l’agression sans pitié de la WWE est un gâchis absolu

Tout d’abord, les bonnes choses.

Il ne faut pas sous-estimer à quel point il est bienvenu que la WWE ait finalement commencé à extraire une autre période de son histoire au-delà du camion de bière de Steve Austin et de l’invasion du “tank” D-Generation X de la WCW. Indépendamment de la position personnelle de quiconque sur cette supposée “ère” (et il y en avait beaucoup à l’annonce de cette série), la perspective que la société utilise ses ressources infinies pour quelque chose au-delà de l’épissure de plusieurs clips de Val Venis était fantastique.

Et sur l’épissage fantastique, c’est exactement ce que furent les épisodes 1 et 2. Malgré la preuve du contraire tous les lundis et vendredis, il y a des domaines au sein de la lutte où la WWE est toujours en tête. La production sur des projets comme celui-ci en est un exemple. La société a plongé profondément dans les archives pour de nouvelles séquences dans les coulisses ainsi que des moments à l’écran qui ont contribué à façonner un récit, même si celui-ci était plus éloigné de la vérité que Vince McMahon n’était d’adhérer à un accord avec le World Wildlife Fund en la fin des années 1990.

Mais plus là-dessus plus tard.

Assez de choses à apprécier cependant. C’était, à tous les autres points, un gâchis absolu. Ce n’était pas, dans une large mesure, une entreprise journalistique. Et c’est une distinction importante à comprendre, car cette liste ne l’est pas non plus.