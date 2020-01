12 statistiques incroyables de WWE Royal Rumble 2020

Autant de surprises sont la pierre angulaire du stramash annuel de corde de la WWE, tout comme les statistiques. La lutte, de par sa nature, ne se prête pas toujours bien aux chiffres, étant donné qu’elle est largement composée, vous savez. Bien que les records de victoire soient importants, ils n’ont pas le même sens qu’un vrai sport, et pour la plupart, notre plaisir de ce divertissement sportif ne vient pas avec un magasin de meubles rempli de tables.

C’est pourquoi le Royal Rumble est si spécial. Loin des invités de choc, il y a presque toujours une multitude de figures fascinantes pour étoffer les spécifications de nerds mathématiques comme nous. La plupart des éliminations! Durée la plus longue! Élimination la plus rapide! Moins de lutteurs en noir! Tout est là-dedans et tout est merveilleux. Depuis l’ajout du Royal Rumble féminin en 2018, ce plaisir des données a doublé, comme obtenir un tout nouveau livre d’autocollants vide qui ne demande qu’à être rempli.

Le Rumble de 2020 était une véritable générosité de foils à cet égard. Grâce aux performances incroyables d’une poignée de stars sélectionnées, la dernière édition a vu certains disques imbattables d’autrefois frottés. Et beaucoup d’entre eux ont été remplacés par le nom ‘Shayna Baszler’ …