12 Ups & 0 Downs d’AEW Dynamite (26 février)

AEW

Ne tournons pas autour du pot: l’AEW de la nuit dernière était aussi proche de la perfection que la lutte hebdomadaire à la télévision en 2020.

Ce spectacle avait tout. Ce fut une nuit d’angles chauds et de matchs plus chauds lorsque AEW a atteint son dernier arrêt sur la route de la révolution, garantissant que même leurs programmes undercard entrent dans le pay-per-view avec un grand élan. Tout, du programme principal du Championnat du monde à Jake Hager contre Dustin Rhodes (écoutez comment ces foules éclatent à chaque fois que ces gars se mettent la main) est fini comme un enfer et ici, à Kansas City, la construction a culminé juste à droite temps. Ce fut la meilleure Dynamite de toute la course de la marque.

Tout ici était riche, distinct et utile. Rien n’était hors de propos et rien n’était remplissant. Du match très attendu de Kenny Omega contre PAC Iron Man de 30 minutes qui a ouvert Dynamite à la pesée Jon Moxley / Chris Jericho qui l’a fermé, les bons battements ont été frappés, le fusible a été allumé et Revolution est devenu le plus événement très médiatisé depuis Double or Nothing.

Passons en revue ces deux heures de télévision télévisuelle pro-catch.