12 Ups et 3 Downs de l’Impact Wrestling (18 février)

Lutte d’impact

Après l’épisode historique d’Impact Wrestling de la semaine dernière au Mexique, la promotion a fait son retour à Las Vegas pour une autre nuit merveilleusement construite d’Impact. En ce qui concerne l’action sur le ring à elle seule, elle pourrait facilement être classée comme une soirée de qualité spéciale Impact Plus (pas aussi bonne qu’un paiement à la séance), avec Michael Elgin contre Eddie Edwards et Tessa Blanchard , Trey et Tommy Dreamer contre Ace Austin et Reno Scum, et TJP contre Josh Alexander étant tous des combats divertissants du début à la fin.

Le problème avec Impact, c’est que contrairement à la WWE, ils n’oublient pas soudain les scénarios ou les personnages qu’ils essaient de pousser. Bien que ce soit une bonne chose pour la plupart, cela empêche également les émissions d’être aussi parfaites qu’elles pourraient l’être. Ces derniers temps, le côté négatif des choses a été un nombre relativement faible, et même alors, ce sont généralement les mêmes coupables responsables – nous vous regardons, Johnny Swinger.

En plus de ces deux merveilleux matchs mentionnés plus haut, Jordynne Grace a affirmé qu’elle serait une championne de combat, Madison Rayne a présenté le premier de ses Golden Open Opportunity Challenges, John E. Bravo a présenté un hommage “ touchant ” au règne des Knockouts Championship de Taya Valkyrie et Impact ont dévoilé leur nouvelle signature sous le nom de Chris Bey. Tout le oui à cette annonce.

Il y avait beaucoup à faire cette semaine. Allons-y …