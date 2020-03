13 Ups et 1 Down de AEW Dynamite (18 mars)

La crise mondiale actuelle laisse l’industrie de la lutte professionnelle dans la tourmente.

Pour les petits groupes, cela pourrait signifier la ruine. Lucrative WrestleMania week-ends de paie ont été retirés, les événements en direct ont été rendus impossibles, et les sources de revenus ont été décimées. Ces scènes sont suspendues par un fil. Leurs problèmes font presque que ceux rencontrés par des entreprises comme AEW et WWE semblent sans importance, bien que ces groupes plus importants soient toujours confrontés à des problèmes considérables eux-mêmes, ayant été contraints à des spectacles dans des arènes vides avec des pools de talents limités à mesure que la crise s’aggrave.

AEW et WWE méritent notre amour pour ce qu’ils ont fait au cours de la semaine dernière. L’évasion est vitale dans des moments comme ceux-ci et avec Raw et SmackDown émanant d’un Performance Center vide, c’était au tour d’AEW d’intensifier la nuit dernière.

Ont-ils livré? Eh bien, regardez le titre.

C’était l’équivalent d’un boxeur frappant un coup de grâce dans un bâtiment noir. AEW a connu un grand succès dans des circonstances apparemment impossibles, avec deux débuts énormes, Blood and Guts, et une improvisation parfaite en l’absence d’une foule en direct. Dans l’ensemble, c’était tout ce qu’il aurait pu être.

Qui sait pendant combien de temps les promotions pourront continuer à diffuser des émissions comme celle-ci. Pour l’instant, profitons-en simplement …