13 Ups et 2 Downs d’AEW Dynamite (12 février)

AEW

AEW Dynamite d’hier soir était, au minimum, l’une des trois meilleures émissions hebdomadaires produites par cette jeune entreprise depuis sa création.

Presque tout s’est remis de cet épisode. La foule texane a été branchée, engagée et a éclaté toute la nuit, de l’ouvrage Kenny Omega et Hangman Page vs SoCal Uncensored tout au long des grands débuts à la fin. Tout ce qui est important connecté – une mesure objective du succès d’une émission de télévision qui tire sur tous les cylindres en ce moment.

Dynamite a été largement construit autour de ses deux combats pour le titre, avec l’équipe d’étiquettes susmentionnée, une répétition de la rencontre épique que ces deux équipes ont forgée lors de la croisière de Jéricho. Plus tard, Nyla Rose a défié le championnat du monde féminin de Riho, cherchant à renverser la perte qu’elle avait subie contre la star japonaise lors du tout premier épisode de Dynamite en octobre 2019.

Ailleurs, nous avons eu MJF contre Jungle Boy, Dustin Rhodes contre Sammy Guevara, et plus encore, y compris une foule de nouveaux matchs pour les prochains Dynamites et la révolution à la carte, qui se remplit bien avant le 29 février.

Les Downs de cette semaine sont largement négligeables. Ils étaient assez importants pour être élevés, mais loin d’être suffisamment perturbateurs pour faire dérailler ce qui était un excellent, excellent spectacle. Parcourons-les …