15 messages Instagram AEW les plus révélateurs de la semaine (16 février)

Val Venis n’était peut-être pas un fan, mais cette semaine a été une semaine mémorable dans l’histoire de la lutte professionnelle, Nyla Rose étant devenue la toute première championne transgenre. Le progrès est important. La représentation est importante. Les bébés de Whinging Man ne le font pas.

La même semaine, la société a révélé que tous les 6000 billets Double Or Nothing 2020 se sont vendus en une seule journée et bien que nous ayons également vu des indices selon lesquels le talent AEW est retiré de WrestleCon, il y a beaucoup de choses positives.

Cela comprend également les débuts de Jeff Cobb, qui se fera probablement connaître auprès de plus de fans d’AEW dans le cadre du cercle intérieur. C’est une très bonne nouvelle, compte tenu de son pedigree, même s’il ne signe pas à plein temps. Dans le cadre de la réponse à son apparition, Dave Meltzer a précisé que AEW ne signera pour le moment que “grands gars athlétiques” avec Lance Archer qui devrait suivre Brodie Lee à la porte.

Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour montrer leur vie loin du ring. C’était la semaine sur AEW Instagram …